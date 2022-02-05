У умерших от ковида нашли в мозгу пугающие дефекты, как при болезни Альцгеймера

Учёные Колумбийского университета в США нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, то есть течение ковида напоминает по признакам это нейродегенеративное заболевание. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Так, американские врачи и хирурги выяснили, что при тяжёлом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Эти каналы отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Специалисты исследовали мозг людей, скончавшихся от ковида, и нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера. По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы образуют различные патогенные процессы.

"Мы обнаружили эти повреждённые рецепторы не только в сердцах и лёгких умерших от CoViD-19 пациентов, но и в их мозге", — пояснил руководитель программы доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

В мозге также зафиксировали высокий уровень амилоидных белков, что характерно для болезни Альцгеймера. Кстати, это может объяснить ощущение "тумана в голове" у заболевших коронавирусом. Учёные уверены, что заражение ковидом может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в будущем. Кроме того, иммунный ответ организма после тяжёлой формы коронавируса вызывает воспаление в головном мозге, что приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.