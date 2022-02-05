В России за сутки госпитализировали 18 032 человека с ковидом

В России за минувшие сутки было госпитализировано 18 032 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 18 032 человека — на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля", — уточнили в оперштабе.

Всего же в стране ковид за минувшие сутки подтвердился у 177 282 человек. За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 60 507 пациентов, подтверждено 714 летальных исходов.