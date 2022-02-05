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В России за сутки госпитализировали 18 032 человека с ковидом

За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 60 507 пациентов.

5 февраля, 08:28

© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России за минувшие сутки было госпитализировано 18 032 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 18 032 человека — на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля", — уточнили в оперштабе.

Всего же в стране ковид за минувшие сутки подтвердился у 177 282 человек. За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 60 507 пациентов, подтверждено 714 летальных исходов.

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Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило 900 тысяч. При этом свыше 60 тысяч летальных исходов было зафиксировано только за последние четыре недели. Телеканал CNN отмечает, что каждая третья смерть от ковида в США произошла в период с ноября 2020-го по февраль 2021-го.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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