В России за сутки госпитализировали 18 032 человека с ковидом
За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 60 507 пациентов.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за минувшие сутки было госпитализировано 18 032 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.
"Количество госпитализаций составило 18 032 человека — на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля", — уточнили в оперштабе.
Всего же в стране ковид за минувшие сутки подтвердился у 177 282 человек. За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 60 507 пациентов, подтверждено 714 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило 900 тысяч. При этом свыше 60 тысяч летальных исходов было зафиксировано только за последние четыре недели. Телеканал CNN отмечает, что каждая третья смерть от ковида в США произошла в период с ноября 2020-го по февраль 2021-го.
Комментариев: 0