Учёный Деттмер объяснил, почему одни люди болеют гриппом и простудой чаще других
По его словам, не стоит верить тем, кто говорит, что никогда не болеет и вовсе не подвержен вирусам, так как чаще всего это неправда.
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Вероятно, многие замечали, что одни люди болеют ОРВИ или обыкновенной простудой чаще, чем другие. Почему так происходит, объяснил учёный и автор книги об иммунной системе IMMUNE Филипп Деттмер.
Как пишет Би-би-си, одной из причин является ослабленный иммунитет. Причём ослабить его могут не только такие вредные привычки, как курение или злоупотребление спиртным, но и неправильный образ жизни в целом. Например, человек может иметь вредный рацион и мало двигаться, и всё это также повлияет на иммунную систему. Сюда же относится стресс, добавил Деттмер.
Другая причина лежит в генетике. По словам учёного, природой заложено так, что организм одного человека может лучше справляться с вирусами, а организм другого — с бактериями. В-третьих же, на подверженность заболеваниям влияет восприятие. Деттмер призвал не верить тем, кто говорит, что никогда не болеет и вовсе не подвержен вирусам, так как чаще всего это неправда.
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