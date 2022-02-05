Минздраву дадут право утверждать список лекарств для сотрудников авиации
Согласно новой норме, члены лётного экипажа, а также диспетчеры управления движением воздушного судна не могут принимать ряд препаратов без назначения врача.
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Минздрав России будет заниматься утверждением списка лекарственных препаратов для сотрудников авиации. Соответствующее решение было принято Правительством РФ по итогам заседания, прошедшего 3 февраля.
"Проектом постановления предусматривается, в частности, наделение Минздрава России полномочием по утверждению перечня лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена лётного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением", — сообщается на сайте кабмина.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что, согласно новой норме, члены лётного экипажа, а также диспетчеры управления движением воздушного судна не могут без назначения врача принимать препараты, которые включены в список лекарств, способных повлиять на их работу.
Ранее Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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