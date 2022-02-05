Биатлонист Латыпов назвал "выдающимся результатом" бронзу на Олимпиаде-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов назвал выдающимся результатом третье место нашей сборной в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Конечно, я рад, это выдающийся результат в такой конкуренции. Тем более я первый раз на Олимпиаде. Все спортсмены были здесь в некомфортных условиях", — цитирует Латыпова Sport24.

А вот по мнению Александра Логинова, сегодняшняя бронза была сродни победы для нашей команды, а не "просто очередной медалью".