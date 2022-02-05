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Биатлонист Латыпов назвал "выдающимся результатом" бронзу на Олимпиаде-2022

Наша команда сумела завоевать медаль в смешанной эстафете в первый соревновательный день Игр.

5 февраля, 11:38
<p>Эдуард Латыпов (сборная России). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Эдуард Латыпов (сборная России). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский биатлонист Эдуард Латыпов назвал выдающимся результатом третье место нашей сборной в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Конечно, я рад, это выдающийся результат в такой конкуренции. Тем более я первый раз на Олимпиаде. Все спортсмены были здесь в некомфортных условиях", — цитирует Латыпова Sport24.

А вот по мнению Александра Логинова, сегодняшняя бронза была сродни победы для нашей команды, а не "просто очередной медалью".

Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Напомним, Ульяна Нигматулина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете, принеся сборной России по биатлону первую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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