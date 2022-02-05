Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

В составе нашей команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно Логинов стал главным героем гонки, сумев вытащить нашу команду с седьмого места на первое. Судьба медалей решалась на последнем круге, где Латыпов шёл вместе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийоном-Майе.