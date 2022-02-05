Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
В крайне эмоциональной гонке всё решилось на последнем круге, где друг за другом шли Эдуард Латыпов, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
В составе нашей команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно Логинов стал главным героем гонки, сумев вытащить нашу команду с седьмого места на первое. Судьба медалей решалась на последнем круге, где Латыпов шёл вместе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийоном-Майе.
В итоге победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали представители Франции.
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