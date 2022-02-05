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Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

В крайне эмоциональной гонке всё решилось на последнем круге, где друг за другом шли Эдуард Латыпов, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе.

5 февраля, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

В составе нашей команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно Логинов стал главным героем гонки, сумев вытащить нашу команду с седьмого места на первое. Судьба медалей решалась на последнем круге, где Латыпов шёл вместе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийоном-Майе.

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В итоге победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали представители Франции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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