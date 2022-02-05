Учёные: Непривитые умирают от ковида в 25 раз чаще получивших бустер
А ещё они в десять раз чаще попадают в больницу и в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии, чем те, кто получил бустерную дозу компонента.
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У невакцинированных от коронавируса риск смерти при заболевании повышается в 25 раз по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу. Об этом стало известно благодаря данным, распространённым итальянским Высшим институтом здоровья.
Согласно результатам исследования, непривитые в десять раз чаще попадают в больницу и в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии по сравнению с теми, кто получил дополнительную дозу вакцины. Итальянские специалисты оценивают эффективность вакцин против тяжёлого течения ковида примерно в 90% в течение 120 дней после первой вакцинации и в 95% после получения бустера.
Ранее вирусолог Нетёсов рассказал, что учёные обнаружили связь между группой крови и тяжёлым течением ковида. Кроме того, по его словам, характер протекания болезни может зависеть от особенностей врождённого иммунитета человека.
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