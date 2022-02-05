Учёные: Непривитые умирают от ковида в 25 раз чаще получивших бустер

У невакцинированных от коронавируса риск смерти при заболевании повышается в 25 раз по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу. Об этом стало известно благодаря данным, распространённым итальянским Высшим институтом здоровья.

Согласно результатам исследования, непривитые в десять раз чаще попадают в больницу и в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии по сравнению с теми, кто получил дополнительную дозу вакцины. Итальянские специалисты оценивают эффективность вакцин против тяжёлого течения ковида примерно в 90% в течение 120 дней после первой вакцинации и в 95% после получения бустера.