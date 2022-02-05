НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Учёные: Непривитые умирают от ковида в 25 раз чаще получивших бустер

А ещё они в десять раз чаще попадают в больницу и в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии, чем те, кто получил бустерную дозу компонента.

5 февраля, 11:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У невакцинированных от коронавируса риск смерти при заболевании повышается в 25 раз по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу. Об этом стало известно благодаря данным, распространённым итальянским Высшим институтом здоровья.

Согласно результатам исследования, непривитые в десять раз чаще попадают в больницу и в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии по сравнению с теми, кто получил дополнительную дозу вакцины. Итальянские специалисты оценивают эффективность вакцин против тяжёлого течения ковида примерно в 90% в течение 120 дней после первой вакцинации и в 95% после получения бустера.

Ранее вирусолог Нетёсов рассказал, что учёные обнаружили связь между группой крови и тяжёлым течением ковида. Кроме того, по его словам, характер протекания болезни может зависеть от особенностей врождённого иммунитета человека.

Мурашко назвал процент вакцинированных россиян, которые заболели ковидом

Мурашко назвал процент вакцинированных россиян, которые заболели ковидом

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1