Стала известна реакция Японии на просьбу США ввести санкции против России

Власти США обратились к Японии с просьбой ввести экономические санкции в отношении России в случае, если та нападёт на Украину. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

В статье говорится, что в Японии опасаются ухудшения отношений с Россией при таком раскладе, а также того, что санкции могут негативно повлиять на переговоры по вопросу мирного договора. При этом отмечается, что на май этого года в Токио запланирован визит президента США Джо Байдена, поэтому американские власти пытаются выяснить, насколько далеко может зайти Япония в вопросе антироссийских санкций.

Ранее Лайф сообщал, что члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии сами предложили ввести санкции против России в случае её вторжения на Украину.