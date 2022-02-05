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Стала известна реакция Японии на просьбу США ввести санкции против России

В Токио опасаются, что подобные меры усугубят отношения с Москвой и негативно скажутся на переговорах по мирному договору.

5 февраля, 11:39

© Pixabay

Власти США обратились к Японии с просьбой ввести экономические санкции в отношении России в случае, если та нападёт на Украину. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

В статье говорится, что в Японии опасаются ухудшения отношений с Россией при таком раскладе, а также того, что санкции могут негативно повлиять на переговоры по вопросу мирного договора. При этом отмечается, что на май этого года в Токио запланирован визит президента США Джо Байдена, поэтому американские власти пытаются выяснить, насколько далеко может зайти Япония в вопросе антироссийских санкций.

Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Ранее Лайф сообщал, что члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии сами предложили ввести санкции против России в случае её вторжения на Украину.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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