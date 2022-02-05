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Постпред России в Вене заявил, что переговоры по СВПД вошли в финальную стадию

По его словам, есть вероятность возвращения США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года.

5 февраля, 11:31
<p>Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA</p>

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Благодаря решению США восстановить "ядерные" исключения, можно говорить о том, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) перешли в финальную стадию. А значит, можно расчитывать, что Вашингтон и Тегеран вернутся в сделку. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение США восстановить "ядерные" исключения — это шаг в верном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года", написал он в "Твиттере".

Ранее Лайф писал о том, что в Вене продолжаются переговоры по возобновлению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Во время седьмого раунда стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Сообщается, что США восстановят исключения из санкций против ядерной программы Ирана. В Белом доме рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.

США оставили только "несколько недель" на переговоры по иранской ядерной сделке

США оставили только "несколько недель" на переговоры по иранской ядерной сделке

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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