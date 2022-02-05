Постпред России в Вене заявил, что переговоры по СВПД вошли в финальную стадию
По его словам, есть вероятность возвращения США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA
Благодаря решению США восстановить "ядерные" исключения, можно говорить о том, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) перешли в финальную стадию. А значит, можно расчитывать, что Вашингтон и Тегеран вернутся в сделку. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Решение США восстановить "ядерные" исключения — это шаг в верном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года", — написал он в "Твиттере".
Ранее Лайф писал о том, что в Вене продолжаются переговоры по возобновлению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Во время седьмого раунда стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Сообщается, что США восстановят исключения из санкций против ядерной программы Ирана. В Белом доме рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.
Лента новостей
"Прости за всё!": Россиянка написала душераздирающий пост о погибшей дочке, а её обвинили в смерти малышки
сегодня в 11:28
Новый герой "Холостяка" Александр Гранков описал свой идеальный тип девушки
сегодня в 11:20
Терминал и четыре самолёта в Шереметьево проверяют после угроз о минировании
сегодня в 11:16
Комментариев: 0