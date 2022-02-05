Постпред России в Вене заявил, что переговоры по СВПД вошли в финальную стадию

Благодаря решению США восстановить "ядерные" исключения, можно говорить о том, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) перешли в финальную стадию. А значит, можно расчитывать, что Вашингтон и Тегеран вернутся в сделку. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение США восстановить "ядерные" исключения — это шаг в верном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года", — написал он в "Твиттере".