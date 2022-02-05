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"Прости за всё!": Россиянка написала душераздирающий пост о погибшей дочке, а её обвинили в смерти малышки

Жителей посёлка возмутил её пост. По их словам, она часто оставляла детей без присмотра и случившееся стало лишь следствием её безответственного отношения к ним.

5 февраля, 11:28
<p>Сгоревшая квартира. Фото © <a href="https://74.mchs.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МЧС России по Челябинской области</a></p>

Сгоревшая квартира. Фото © Главное управление МЧС России по Челябинской области

В посёлке Зауральский Челябинской области в одной из квартир пятиэтажки произошёл пожар, загорелись мебель и вещи. В результате происшествия погибла трёхлетняя девочка, её 11-месячная сестра была госпитализирована, она отравилась продуктами горения. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Позже мать девочек обратилась в соцсетях к погибшей дочери и попросила прощения.

"Юличка, девочка моя. Прости за всё. Я так тебя сильно люблю. Мне будет тяжело с этим жить, но мне не стоит унывать. Ангелочек мой, земля тебе пухом. Помним, любим, скорбим", — написала женщина на своей странице во "ВКонтакте".

Жителей посёлка возмутил её пост. Они рассказали в группе "Подслушано в Зауральском", что мать родила погибшую девочку в 15 лет, а второго ребёнка в 18. По их словам, она часто оставляла детей без присмотра и случившееся стало лишь следствием её безответственного отношения к ним. Многие пользователи считают, что девушку нужно лишить родительских прав, потому что она виновата в гибели малышки.

Однако есть и те, кто пытается заступиться за молодую маму. По их мнению, родительнице сейчас требуется поддержка, людям нужно не обвинять её, а помочь пережить горе. Тем временем СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в электросети. Ребёнок в комнате находился с 11-месячной сестрой, она госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения. Предположительная причина смерти ребёнка — отравление продуктами горения", — уточнили в региональном управлении.

Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Ранее в Свердловской области девушку задержали за убийство девятимесячного сына. Следствие устанавливает причины трагедии и намерено предъявить обвинение подозреваемой, а также провести ей психиатрическую экспертизу. Сейчас она находится в больнице, так как ранила себя.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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