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Биатлонист Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Ранее наша сборная взяла бронзовую медаль в смешанной эстафете, уступив командам Норвегии и Франции.

5 февраля, 11:20
<p>Даниил Серохвостов (ОКР). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Даниил Серохвостов (ОКР). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

"Серохвостов не побежит индивидуальную гонку, предварительно так", — заявил Каминский.

Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

А ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ульяна Нигматулина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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