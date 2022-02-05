Биатлонист Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине
Ранее наша сборная взяла бронзовую медаль в смешанной эстафете, уступив командам Норвегии и Франции.
Даниил Серохвостов (ОКР). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.
"Серохвостов не побежит индивидуальную гонку, предварительно так", — заявил Каминский.
Ещё одна медаль: Сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
А ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ульяна Нигматулина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.
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