Терминал и четыре самолёта в Шереметьево проверяют после угроз о минировании

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала "В" аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырёх самолётов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал "В", а также четыре рейса", — рассказал источник и уточнил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые обследуют территорию воздушной гавани.