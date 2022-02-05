Терминал и четыре самолёта в Шереметьево проверяют после угроз о минировании
О каких именно рейсах идёт речь, не уточняется. На месте работают специалисты: они обследуют территорию воздушной гавани.
Аэропорт Шереметьево © ТАСС / Сергей Савостьянов
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала "В" аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырёх самолётов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал "В", а также четыре рейса", — рассказал источник и уточнил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые обследуют территорию воздушной гавани.
Комментариев: 0