Захарова назвала извращенцами авторов публикаций Bloomberg и Bild о "вторжении России"
А ранее пресс-секретарь РФ Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс".
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Bloomberg и газеты Bild о "российском вторжении", подчеркнув, что Москва постоянно наблюдает, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешние вбросы, по её мнению, придумали и вовсе "настоящие извращенцы", готовые на всё.
"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
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