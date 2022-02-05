Захарова назвала извращенцами авторов публикаций Bloomberg и Bild о "вторжении России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Bloomberg и газеты Bild о "российском вторжении", подчеркнув, что Москва постоянно наблюдает, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешние вбросы, по её мнению, придумали и вовсе "настоящие извращенцы", готовые на всё.