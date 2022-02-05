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Ирландские ВВС показали в прицел российский крейсер "Маршал Устинов"

В конце января военный корабль вышел в Баренцево море для учений в арктической зоне.

5 февраля, 10:56

© Twitter / Irish Air Corps

Ирландские ВВС опубликовали ролик, на котором, предположительно, один из военных самолётов взял в прицел российский ракетный крейсер "Маршал Устинов". Видео появилось в твиттере ведомства.

Ролик был опубликован накануне вечером. Никакими комментариями представители Военно-воздушных сил Ирландии публикацию не сопроводили. О том, что на кадрах именно российский корабль, в соцсетях сообщил основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

Как сообщал Лайф, в конце января "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для учений в арктической зоне. Наряду с ракетным крейсером в них приняли участие фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения. Отмечалось, что в ходе учений отряд боевых кораблей отработает взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций РФ.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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