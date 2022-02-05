Теннисистка Касаткина заразилась коронавирусом и пропустит турнир в Санкт-Петербурге
Вместо неё в Северной столице будет выступать представительница Румынии Жаклин Кристиан.
Фото © instagram / kasatkina
Российская теннисистка Дарья Касаткина сдала положительный тест на коронавирус и не сможет принять участие в турнире в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка написала в своём инстаграме.
"Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам", — написала Касаткина.
Она также заметила, что турнир в Санкт-Петербурге является для неё особенным, однако здоровье и безопасность — гораздо важнее, чем личные амбиции. Добавим, что вместо неё в Северной столице будет выступать представительница Румынии Жаклин Кристиан.
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