Теннисистка Касаткина заразилась коронавирусом и пропустит турнир в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина сдала положительный тест на коронавирус и не сможет принять участие в турнире в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка написала в своём инстаграме.

"Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам", — написала Касаткина.