В Приангарье скорая с 33-летним пациентом влетела в фуру, он погиб
Серьёзная авария произошла на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть – Уда в районе села Бильчар Осинского района.
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи и фуры. Один человек скончался, ещё двое пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. Ведомство проведёт проверку по факту происшествия.
Авария произошла на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть – Уда в районе села Бильчар Осинского района. Там автомобиль с медиками и пациентом столкнулся с большегрузом Shacman, который перевозил гравий.
"В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле УАЗ водитель, фельдшер, а также пациент. После доставления в медицинское учреждение пациент — 33-летний житель Осинского района — скончался", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал, что в Калининграде водитель грузовика сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, ребёнок получил повреждения. Как уточнили в МВД, мать оттолкнула коляску и тем самым спасла жизнь малышу.
Комментариев: 0