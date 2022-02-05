В Приангарье скорая с 33-летним пациентом влетела в фуру, он погиб

В Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи и фуры. Один человек скончался, ещё двое пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. Ведомство проведёт проверку по факту происшествия.

Авария произошла на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть – Уда в районе села Бильчар Осинского района. Там автомобиль с медиками и пациентом столкнулся с большегрузом Shacman, который перевозил гравий.

"В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле УАЗ водитель, фельдшер, а также пациент. После доставления в медицинское учреждение пациент — 33-летний житель Осинского района — скончался", — говорится в сообщении ведомства.