В Минобороны сообщили об уводе с целевой орбиты разгонного блока "Фрегат"
Операция была выполнена посредством импульсов, которые изменили траекторию движения космического аппарата.
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После вывода на орбиту военного спутника в интересах Минобороны РФ разгонный блок "Фрегат" был сведён с целевой орбиты. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) "Фрегат", — говорится в сообщении.
Отвод разгонного блока от установленной орбиты был осуществлён с помощью двигательной установки, которая посредством импульсов изменила траекторию движения космического аппарата, пояснили в Минобороны.
Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром. Целью запуска был вывод на орбиту Земли военного спутника. Он прошёл успешно. Наземные средства ВКС России уже взяли на управление "Космос-2553".
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