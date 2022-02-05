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В Минобороны сообщили об уводе с целевой орбиты разгонного блока "Фрегат"

Операция была выполнена посредством импульсов, которые изменили траекторию движения космического аппарата.

5 февраля, 10:35

© mil.ru

После вывода на орбиту военного спутника в интересах Минобороны РФ разгонный блок "Фрегат" был сведён с целевой орбиты. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) "Фрегат", — говорится в сообщении.

Отвод разгонного блока от установленной орбиты был осуществлён с помощью двигательной установки, которая посредством импульсов изменила траекторию движения космического аппарата, пояснили в Минобороны.

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Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром. Целью запуска был вывод на орбиту Земли военного спутника. Он прошёл успешно. Наземные средства ВКС России уже взяли на управление "Космос-2553".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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