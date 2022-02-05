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ВКС России взяли на управление запущенный с Плесецка военный спутник

С аппаратом поддерживается телеметрическая связь, все его системы работают в штатном режиме.

5 февраля, 10:15
<p>Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Наземные средства ВКС России взяли на управление военный спутник, который сегодня утром был запущен с космодрома Плесецк. Космический аппарат планируется использовать в интересах Минобороны, сообщили в самом ведомстве.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчётом ВКС с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", — рассказали в Минобороны.

Сейчас со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его системы работают в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2553".

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Напомним, Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области под руководством Космических войск ВКС России. Ракета должна была вывести военный спутник на орбиту.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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