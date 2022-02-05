На заводе Tesla в Калифорнии произошёл пожар

В Калифорнии на заводе компании Tesla произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба пожарного департамента города Фримонта, в котором произошло ЧП.

"Пожарные находятся на месте пожара... на заводе Tesla", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

Сообщается, что возгорание произошло не в здании, а на улице на территории предприятия. Горели упаковочные материалы. Сейчас огонь практически потушен, пожарные заливают тлеющий мусор пеной. Как добавили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.