На заводе Tesla в Калифорнии произошёл пожар
Как сообщили в экстренных службах, горели упаковочные материалы. Пострадавших в результате ЧП нет.
© Twitter / Fremont Fire Department
В Калифорнии на заводе компании Tesla произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба пожарного департамента города Фримонта, в котором произошло ЧП.
"Пожарные находятся на месте пожара... на заводе Tesla", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.
Сообщается, что возгорание произошло не в здании, а на улице на территории предприятия. Горели упаковочные материалы. Сейчас огонь практически потушен, пожарные заливают тлеющий мусор пеной. Как добавили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что мощный пожар охватил здание российского посольства в Маниле. В результате ЧП никто не пострадал, однако строению был нанесён значительный ущерб.
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