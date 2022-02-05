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На заводе Tesla в Калифорнии произошёл пожар

Как сообщили в экстренных службах, горели упаковочные материалы. Пострадавших в результате ЧП нет.

5 февраля, 10:01
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/FremontFire" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fremont Fire Department</a></p>

© Twitter / Fremont Fire Department

В Калифорнии на заводе компании Tesla произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба пожарного департамента города Фримонта, в котором произошло ЧП.

"Пожарные находятся на месте пожара... на заводе Tesla", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

Сообщается, что возгорание произошло не в здании, а на улице на территории предприятия. Горели упаковочные материалы. Сейчас огонь практически потушен, пожарные заливают тлеющий мусор пеной. Как добавили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Лайф сообщал, что мощный пожар охватил здание российского посольства в Маниле. В результате ЧП никто не пострадал, однако строению был нанесён значительный ущерб.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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