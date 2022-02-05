Белоруссия ограничила продажу лука, капусты и яблок за рубеж
Теперь для вывоза этих товаров необходимо получить разовую лицензию. Правило будет действовать в течение трёх ближайших месяцев.
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В Белоруссии ввели лицензирование на вывоз лука, капусты и яблок вне зависимости от страны их происхождения. Без такой разовой лицензии станет невозможным получить фитосанитарные сертификаты на данные продукты. Об этом сообщило правительство республики.
Исключение сделано для продукции, следующей в страны Евразийского экономического союза, а также в любые другие государства в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, лицензирование не потребуется, если лук, капуста и яблоки перевозятся транзитом. Новое правило будет действовать в течение ближайших трёх месяцев.
Ранее Лайф писал, что Белоруссия расширила список стран, в отношении которых введено продовольственное эмбарго. Теперь наравне с США, членами Евросоюза и ещё девятью странами оказались Сербия и Лихтенштейн.
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