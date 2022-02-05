Белоруссия ограничила продажу лука, капусты и яблок за рубеж

В Белоруссии ввели лицензирование на вывоз лука, капусты и яблок вне зависимости от страны их происхождения. Без такой разовой лицензии станет невозможным получить фитосанитарные сертификаты на данные продукты. Об этом сообщило правительство республики.

Исключение сделано для продукции, следующей в страны Евразийского экономического союза, а также в любые другие государства в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, лицензирование не потребуется, если лук, капуста и яблоки перевозятся транзитом. Новое правило будет действовать в течение ближайших трёх месяцев.