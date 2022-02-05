Украина временно отключится от энергосетей России и Белоруссии

Украина в конце февраля планирует в тестовом режиме на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, с целью перехода на работу в изолированном режиме, а в начале следующего года страна собирается подключиться к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.

По данным издания, всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом. В свою очередь советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с Правительством ФРГ одобрил инициативу, подчеркнув, что таким образом Украина заявляет о желании быть связанной с ЕС. Он также выразил надежду на то, что интеграция электроэнергетической системы произойдёт уже в этом году.

Welt уточнил, что российский системный оператор Единой энергетической системы сообщил о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению, а после теста наступит синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что, если после теста не удастся обратно подключиться к сети, украинская система готова к изолированной работе в течение долгого времени.