Украина временно отключится от энергосетей России и Белоруссии
Всего планируется два тестовых периода, первый из который состоится через две недели — с 24 по 26 февраля, а второй летом.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Украина в конце февраля планирует в тестовом режиме на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, с целью перехода на работу в изолированном режиме, а в начале следующего года страна собирается подключиться к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.
По данным издания, всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом. В свою очередь советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с Правительством ФРГ одобрил инициативу, подчеркнув, что таким образом Украина заявляет о желании быть связанной с ЕС. Он также выразил надежду на то, что интеграция электроэнергетической системы произойдёт уже в этом году.
Welt уточнил, что российский системный оператор Единой энергетической системы сообщил о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению, а после теста наступит синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что, если после теста не удастся обратно подключиться к сети, украинская система готова к изолированной работе в течение долгого времени.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.
Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но затем не нашла другого выхода и начала закупать электричество у Минска.
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