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"Современник" отменил спектакль из-за болезни звезды "Каменской" Елены Яковлевой

Поклонники актрисы с нетерпением ждут её возвращения на сцену и желают скорейшего выздоровления в соцсетях.

5 февраля, 09:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/206700699344069/photos/pb.100063551987952.-2207520000../4530719200275509/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Актриса Елена Яковлева</a></p>

Фото © Facebook / Актриса Елена Яковлева

Актриса Елена Яковлева, известная, в частности, по главной роли в сериале "Каменская", больна. Сейчас она не может продолжать выступать на сцене, из-за чего театру "Современник" пришлось отменить спектакль с её участием. Об этом рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Театр "Современник" сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Всё, и спектакля нет. Я ещё при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы", — сказал Варшавер в интервью журналу "Телепрограмма".

Подробности о состоянии артистки он раскрывать не стал. Поклонники Яковлевой с нетерпением ждут её возвращения и желают скорейшего выздоровления в социальных сетях.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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