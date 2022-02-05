"Современник" отменил спектакль из-за болезни звезды "Каменской" Елены Яковлевой

Актриса Елена Яковлева, известная, в частности, по главной роли в сериале "Каменская", больна. Сейчас она не может продолжать выступать на сцене, из-за чего театру "Современник" пришлось отменить спектакль с её участием. Об этом рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Театр "Современник" сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Всё, и спектакля нет. Я ещё при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы", — сказал Варшавер в интервью журналу "Телепрограмма".

Подробности о состоянии артистки он раскрывать не стал. Поклонники Яковлевой с нетерпением ждут её возвращения и желают скорейшего выздоровления в социальных сетях.