В Омске мужчина украл светофор из-за отключённого в квартире света

В Омске 39-летний мужчина украл светофор, чтобы использовать его солнечные батареи у себя дома. Сейчас он арестован, сообщает МВД по Омской области. Оборудование возвращено организации, обслуживающей светофоры. Ущерб от порчи собственности составил 56 500 рублей.

По данным следствия, мужчине отключили в квартире свет из-за долга. Но он не растерялся и проявил смекалку Кулибина. Мужчина спилил столб, сдал его в металлолом. Закреплённые на нём дорожные знаки выкинул. Светофор разобрал и достал из него солнечные батареи. Пропажу обнаружил сторож местной школы и обратился в полицию. Правоохранители застали умельца дома, как раз за "работой" над светофором.

Известно, что мужчина ранее привлекался к ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Видимо, к этому списку добавится и кража. Полиция уже возбудила уголовное дело.