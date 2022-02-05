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В Омске мужчина украл светофор из-за отключённого в квартире света

Он решил воспользоваться солнечными батареями из устройства для регулирования дорожного движения.

5 февраля, 09:34
<p>Мужчина украл солнечные батареи светофора ©<a href="https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28364156" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МВД по Омской области </a></p>

Мужчина украл солнечные батареи светофора © МВД по Омской области

В Омске 39-летний мужчина украл светофор, чтобы использовать его солнечные батареи у себя дома. Сейчас он арестован, сообщает МВД по Омской области. Оборудование возвращено организации, обслуживающей светофоры. Ущерб от порчи собственности составил 56 500 рублей.

По данным следствия, мужчине отключили в квартире свет из-за долга. Но он не растерялся и проявил смекалку Кулибина. Мужчина спилил столб, сдал его в металлолом. Закреплённые на нём дорожные знаки выкинул. Светофор разобрал и достал из него солнечные батареи. Пропажу обнаружил сторож местной школы и обратился в полицию. Правоохранители застали умельца дома, как раз за "работой" над светофором.

Известно, что мужчина ранее привлекался к ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Видимо, к этому списку добавится и кража. Полиция уже возбудила уголовное дело.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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