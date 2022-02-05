Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Российские штурмовые самолёты Су-25СМ перебросили на учения в Белоруссию, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Экипажи самолётов Су-25СМ Восточного военного округа <…> завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", — говорится в релизе.

Су-25СМ осуществили перелёт в Брестскую область Белоруссии с аэродрома в Приморском крае, преодолев более семи тысяч километров. Теперь российские лётчики изучат предстоящие маршруты, отработают взаимодействие с группой руководства, а затем приступят к выполнению задач по предназначению.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость – 2022".