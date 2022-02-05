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Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. Первый продлится до 9 февраля, второй — с 10-го по 20-е числа.

5 февраля, 09:28
<p>Штурмовик Су-25СМ. Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Штурмовик Су-25СМ. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Российские штурмовые самолёты Су-25СМ перебросили на учения в Белоруссию, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Экипажи самолётов Су-25СМ Восточного военного округа <…> завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", — говорится в релизе.

Су-25СМ осуществили перелёт в Брестскую область Белоруссии с аэродрома в Приморском крае, преодолев более семи тысяч километров. Теперь российские лётчики изучат предстоящие маршруты, отработают взаимодействие с группой руководства, а затем приступят к выполнению задач по предназначению.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость – 2022".

В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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