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"Лучшего начала не придумаешь": Вяльбе прокомментировала историческое серебро Непряевой на Олимпиаде-2022

Ранее наша лыжница принесла первую медаль России на Играх в Поднебесной. Для спортсменки это стала первая личная награда ОИ в карьере.

5 февраля, 09:24
<p>Наталья Непряева (сборная России). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Наталья Непряева (сборная России). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе со Sport24 прокомментировала выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022, где спортсменка взяла серебряную медаль.

"Лучшего начала Олимпиады и не придумаешь. Продолжение банкета от Наташи. Эмоции просто зашкаливают, очень рада за Непряеву. Надеюсь, её окрылит сегодняшний успех и придаст сил на все последующие гонки", — заявила Вяльбе.

Есть первая медаль России: Лыжница Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Есть первая медаль России: Лыжница Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Напомним, Наталья Непряева стала второй в первой же гонке Олимпиады в Пекине, взяв серебро в скиатлоне на 15 километров. Победила норвежка Тереза Йохауг, бронза у австрийки Терезы Штадлобер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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