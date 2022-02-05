"Лучшего начала не придумаешь": Вяльбе прокомментировала историческое серебро Непряевой на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе со Sport24 прокомментировала выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022, где спортсменка взяла серебряную медаль.

"Лучшего начала Олимпиады и не придумаешь. Продолжение банкета от Наташи. Эмоции просто зашкаливают, очень рада за Непряеву. Надеюсь, её окрылит сегодняшний успех и придаст сил на все последующие гонки", — заявила Вяльбе.