Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями

Английский актёр Джейсон Стэтхем, известный по фильмам "Адреналин", "Перевозчик" и "Форсаж", и его возлюбленная — супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли — вновь стали родителями. Пару дней назад в Лондоне у пары родилась дочь, пишет Daily Mail со ссылкой на близкого члена семьи.

До этого экс-"ангел" Victoria's Secret уже выкладывала в свой инстаграм фотографию, указывающую на её положение. В январе звезда запостила снимок в обтягивающем платье, добавив к публикации эмодзи — песочный таймер и детский смайлик. Так она дала поклонникам знать, что "чудо" случится уже совсем скоро.