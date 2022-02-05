Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями
До этого экс-"ангел" Victoria's Secret уже выкладывала в свой инстаграм фотографию, указывающую на её положение, намекнув на скорые роды.
Фото © ТАСС / imago images / Future Image
Английский актёр Джейсон Стэтхем, известный по фильмам "Адреналин", "Перевозчик" и "Форсаж", и его возлюбленная — супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли — вновь стали родителями. Пару дней назад в Лондоне у пары родилась дочь, пишет Daily Mail со ссылкой на близкого члена семьи.
До этого экс-"ангел" Victoria's Secret уже выкладывала в свой инстаграм фотографию, указывающую на её положение. В январе звезда запостила снимок в обтягивающем платье, добавив к публикации эмодзи — песочный таймер и детский смайлик. Так она дала поклонникам знать, что "чудо" случится уже совсем скоро.
А ранее Лайф рассказывал, что Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями. Артист подтвердил слухи о романе с 33-летней звездой в прошлом году, назвав исполнительницу хита Umbrella любовью всей своей жизни.
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