Осада, замена Рады и лагеря: Bild опубликовал трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины
Российское посольство в Германии в ответ на просьбу издания прокомментировать полученную информацию назвало эти данные "странной смесью спекуляций и слухов".
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Немецкая газета Bild, ссылаясь на данные разведки, опубликовала план действий, который якобы применят российские власти после "вторжения" на территорию Украины. Он включает в себя три этапа. Согласно ему, после победы над украинскими войсками Москва с помощью лояльных политиков и спецслужб подчинит себе крупнейшие населённые пункты страны и установит в них "пророссийское руководство".
После этого, утверждает издание, власти РФ создадут на Украине вместо Верховной рады "Народную раду" и подконтрольное им правительство, которое в свою очередь якобы объявит режим ЧС в стране и создаст лагеря для жителей, которые отказались сотрудничать с Россией.
"Для России успех всей кампании будет зависеть от контроля над завоёванными территориями, от того, удастся ли ей по-настоящему сломить украинский народ, а также от получения признания и легитимности нового правительства", — цитирует Bild отчёт разведки.
Согласно опубликованному плану, в результате операции на Украине будут созданы условия для общенационального референдума по присоединению к РФ. Таким образом Москва якобы создаст Союзное государство с Украиной и Белоруссией, утверждает Bild. По его оценкам, нападение произойдёт не позднее марта.
Российское посольство в Германии в ответ на просьбу газеты прокомментировать изложенный план заявило, что эта информация является "странной смесью спекуляций и слухов".
Напомним, в последнее время западные СМИ сыплют "эксклюзивами" о вероятной "войне". Так, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте публикацию о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило о её. Позже в редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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