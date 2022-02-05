Осада, замена Рады и лагеря: Bild опубликовал трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины

Немецкая газета Bild, ссылаясь на данные разведки, опубликовала план действий, который якобы применят российские власти после "вторжения" на территорию Украины. Он включает в себя три этапа. Согласно ему, после победы над украинскими войсками Москва с помощью лояльных политиков и спецслужб подчинит себе крупнейшие населённые пункты страны и установит в них "пророссийское руководство".

После этого, утверждает издание, власти РФ создадут на Украине вместо Верховной рады "Народную раду" и подконтрольное им правительство, которое в свою очередь якобы объявит режим ЧС в стране и создаст лагеря для жителей, которые отказались сотрудничать с Россией.

"Для России успех всей кампании будет зависеть от контроля над завоёванными территориями, от того, удастся ли ей по-настоящему сломить украинский народ, а также от получения признания и легитимности нового правительства", — цитирует Bild отчёт разведки.

Согласно опубликованному плану, в результате операции на Украине будут созданы условия для общенационального референдума по присоединению к РФ. Таким образом Москва якобы создаст Союзное государство с Украиной и Белоруссией, утверждает Bild. По его оценкам, нападение произойдёт не позднее марта.