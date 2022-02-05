Немецкая конькобежка приехала на свою восьмую Олимпиаду и повторила уникальный рекорд

Спортсменка приняла участие в своих восьмых Олимпийских играх и повторила достижение легендарного японского прыгуна на лыжах с трамплина Нориаки Касая. Кроме того, Пехштайн стала самой возрастной участницей Олимпиад.

Есть первая медаль России: Лыжница Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.