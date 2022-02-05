Немецкая конькобежка приехала на свою восьмую Олимпиаду и повторила уникальный рекорд
До этого его обладателем был легендарный японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касай.
Клаудия Пехштайн. Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY
49-летняя немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн повторила уникальный рекорд Олимпийских игр, выйдя на старт дистанции 3000 метров.
Спортсменка приняла участие в своих восьмых Олимпийских играх и повторила достижение легендарного японского прыгуна на лыжах с трамплина Нориаки Касая. Кроме того, Пехштайн стала самой возрастной участницей Олимпиад.
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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