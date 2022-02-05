Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" после публикации Bloomberg "о начале войны"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс" после ошибочной публикации агентством Bloomberg заголовка о "российском вторжении" на Украину.

"А в целом, конечно, такое серьёзное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем... Можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

В разговоре с ТАСС представитель Кремля отметил, что вряд ли это была провокация со стороны агентства. По его мнению, здесь не следует преувеличивать, тем более что Блумберг уже принёс извинения за ложную публикацию.