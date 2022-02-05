Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" после публикации Bloomberg "о начале войны"
Представитель Кремля отметил, что вряд ли это была провокация со стороны агентства, тем более что оно уже принесло извинения за ложную заметку.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс" после ошибочной публикации агентством Bloomberg заголовка о "российском вторжении" на Украину.
"А в целом, конечно, такое серьёзное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем... Можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".
В разговоре с ТАСС представитель Кремля отметил, что вряд ли это была провокация со стороны агентства. По его мнению, здесь не следует преувеличивать, тем более что Блумберг уже принёс извинения за ложную публикацию.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже в редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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