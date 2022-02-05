Песков объяснил опасность публикации Bloomberg о "вторжении" России на Украину

Случайно опубликованный агентством Bloomberg заголовок о "нападении" России на Украину продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряжённости, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже в редакции сообщили, что начали расследование инцидента.