Песков объяснил опасность публикации Bloomberg о "вторжении" России на Украину
По словам пресс-секретаря главы государства, этот случай показал, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Случайно опубликованный агентством Bloomberg заголовок о "нападении" России на Украину продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряжённости, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже в редакции сообщили, что начали расследование инцидента.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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