Пробили колесо: МВД показало видео погони со стрельбой за пьяным водителем без прав в Иркутске
Один из стражей порядка выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем прострелил колесо автомобиля нарушителя.
© YouTube / МВД Медиа
В Иркутске водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Автоинспекторы, включив сирены, бросились за ним в погоню, сообщается на сайте "МВД медиа".
Чтобы остановить нарушителя, сотруднику пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем прострелил колесо автомобиля. В результате водитель остановился — и его задержали.
Выяснилось, что за рулём "тойоты" был 33-летний местный житель. У мужчины не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. Сейчас в отношении него составлены административные протоколы, в частности за невыполнение требований об остановке и нарушение ПДД. Автомобиль иркутянина был помещён на штрафстоянку.
Ранее в Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе. По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Мужчина выжил, его госпитализировали.
Комментариев: 1
"... составлены административные протоколы"!!! Пьяный за рулем - это потенциальный убийца. Штраф, конечно, его исправит...