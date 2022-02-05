Пробили колесо: МВД показало видео погони со стрельбой за пьяным водителем без прав в Иркутске

В Иркутске водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Автоинспекторы, включив сирены, бросились за ним в погоню, сообщается на сайте "МВД медиа".

Чтобы остановить нарушителя, сотруднику пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем прострелил колесо автомобиля. В результате водитель остановился — и его задержали.

Выяснилось, что за рулём "тойоты" был 33-летний местный житель. У мужчины не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. Сейчас в отношении него составлены административные протоколы, в частности за невыполнение требований об остановке и нарушение ПДД. Автомобиль иркутянина был помещён на штрафстоянку.