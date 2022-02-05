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Пробили колесо: МВД показало видео погони со стрельбой за пьяным водителем без прав в Иркутске

Один из стражей порядка выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем прострелил колесо автомобиля нарушителя.

5 февраля, 09:00

© YouTube / МВД Медиа

В Иркутске водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Автоинспекторы, включив сирены, бросились за ним в погоню, сообщается на сайте "МВД медиа".

Чтобы остановить нарушителя, сотруднику пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем прострелил колесо автомобиля. В результате водитель остановился — и его задержали.

Выяснилось, что за рулём "тойоты" был 33-летний местный житель. У мужчины не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. Сейчас в отношении него составлены административные протоколы, в частности за невыполнение требований об остановке и нарушение ПДД. Автомобиль иркутянина был помещён на штрафстоянку.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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Комментариев: 1

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Владимир Воробьев-Брусиловсегодня в 09:52

"... составлены административные протоколы"!!! Пьяный за рулем - это потенциальный убийца. Штраф, конечно, его исправит...

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