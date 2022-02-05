"Пока не осознаю": Непряева рассказала о настрое на скиатлон, где она взяла серебро Олимпиады-2022
Наша спортсменка уступила лишь легендарной норвежке Терезе Йохауг, которая с первых километров создала себе хороший отрыв.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Российская лыжница, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Наталья Непряева поделилась эмоциями после исторической для себя гонки.
"Была заметена лыжня, очень много шли рядом с лыжнёй, очень холодно, особенно классикой, очень тяжело. Но все в равных условиях, как говорится. Я настраивалась выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось, и я пока, может, даже не осознаю, но я безумно рада!" — заявила Непряева "Матч ТВ".
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Напомним, Наталья Непряева стала второй в первой же гонке Олимпиады в Пекине, взяв серебро в скиатлоне на 15 километров. Победила норвежка Тереза Йохауг, бронза у австрийки Терезы Штадлобер.
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