"Пока не осознаю": Непряева рассказала о настрое на скиатлон, где она взяла серебро Олимпиады-2022

"Была заметена лыжня, очень много шли рядом с лыжнёй, очень холодно, особенно классикой, очень тяжело. Но все в равных условиях, как говорится. Я настраивалась выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось, и я пока, может, даже не осознаю, но я безумно рада!" — заявила Непряева "Матч ТВ".