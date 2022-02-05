Чижов — об угрозе ЕК показать России "мать всех санкций": Мы никого не боимся
Он также отметил, что Москва не ведёт переговоры с ЕС по Украине, потому что Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.
Владимир Чижов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с "украинским кризисом", заявив, что Россия никого не боится и ответит на европейские санкции контрсанкциями. Также он сравнил угрозу председателя Еврокомиссии показать России "мать всех санкций" с лексикой Саддама Хусейна, которого на Западе называли "иракским диктатором".
"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу [председателя Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и господина [президента США] Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна", — сказал он в беседе с ERT.
По его словам, РФ не хочет войны, однако готова противостоять конфликту в Донбассе. При этом Чижов отметил, что "российская военная машина не включена", но готова к любому развитию событий, а ответственность за украинский кризис возложил на "горячие головы" в Киеве, которые не исключают возможности спровоцировать "горячий инцидент" в Донбассе.
Также он добавил, что Россия не ведёт переговоры с Европейским союзом по Украине, потому что Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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