Чижов — об угрозе ЕК показать России "мать всех санкций": Мы никого не боимся

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с "украинским кризисом", заявив, что Россия никого не боится и ответит на европейские санкции контрсанкциями. Также он сравнил угрозу председателя Еврокомиссии показать России "мать всех санкций" с лексикой Саддама Хусейна, которого на Западе называли "иракским диктатором".

"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу [председателя Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и господина [президента США] Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна", — сказал он в беседе с ERT.

По его словам, РФ не хочет войны, однако готова противостоять конфликту в Донбассе. При этом Чижов отметил, что "российская военная машина не включена", но готова к любому развитию событий, а ответственность за украинский кризис возложил на "горячие головы" в Киеве, которые не исключают возможности спровоцировать "горячий инцидент" в Донбассе.

Также он добавил, что Россия не ведёт переговоры с Европейским союзом по Украине, потому что Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.