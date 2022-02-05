Кабмин одобрил изменения в закон о пенсионном страховании на Курилах

Правительство РФ одобрило законопроект об изменениях в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, документ касается Курильских островов, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" с учётом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона № 27883-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" и внести в ГД в установленном порядке", — говорится в сообщении.

На заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что теперь для предпринимателей, зарегистрировавшихся на Курилах в течение 20 лет, тариф на пенсионное страхование будет составлять 6%, а с учётом других платежей — 7,6%. Цель законопроекта — урегулировать законодательное закрепление оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.