В Польшу прибыла первая группа военных США для усиления НАТО на востоке

Первые военнослужащие США прибыли в Польшу с целью усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, сообщает агентство РАР.

"В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолёт с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше", — говорится в сообщении.