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В Польшу прибыла первая группа военных США для усиления НАТО на востоке

Накануне туда же прилетело восемь американских самолётов с передовой группой для подготовки к приёму своих солдат.

5 февраля, 10:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Первые военнослужащие США прибыли в Польшу с целью усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, сообщает агентство РАР.

"В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолёт с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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