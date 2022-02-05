Муж после убийства "мисс Кузбасс – 2010" полгода общался с её мамой от имени жены

37-летний Александр Попов, подозреваемый в убийстве своей жены, "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, ещё полгода вёл соцсети девушки после её смерти, чтобы скрыть произошедшее. Родные и друзья погибшей не удивились, получив от неё сообщение о том, что она улетает в ОАЭ в командировку, ведь Ксения была моделью и начинающим стилистом. Однако они даже не подозревали, что его им отправил любимый муж.

"У родителей Ксюши глубокий траур. После одного общения с дочкой в Instagram у мамы Ксении зародились подозрения. Она поделилась ими со мной. Я попытался дозвониться — безуспешно, вот так и вычислили, что их дурили полгода", — рассказал двоюродный брат девушки РИА ФАН.

По словам друзей, модель познакомилась с Поповым, когда он работал заместителем главы небольшого города. Девушке были не важны внешность и деньги мужчины. Она ценила его заботу и ум. Знакомая рассказала, что Ксении были не нужны суперромантические поступки, ей было важно чувствовать себя спокойно рядом с любимым. Семья модели до сих пор не может смириться с произошедшим, мать девушки даже потеряла дар речи от горя.