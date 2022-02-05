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Муж после убийства "мисс Кузбасс – 2010" полгода общался с её мамой от имени жены

Семья модели до сих пор не может смириться с произошедшим, родители девушки переживают глубокий траур, от горя её мать потеряла дар речи.

5 февраля, 10:54
<p>Ксения Сапожкова, Александр Попов. Фото © Twitter<strong style="font-weight: bold;"> </strong>/<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://mobile.twitter.com/buch10_04/status/1488115696785625088/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buch10_04</a><strong style="font-weight: bold;">, </strong><a href="https://twitter.com/taygainfo/status/1488065818030190593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">taygainfo</a></p>

Ксения Сапожкова, Александр Попов. Фото © Twitter / buch10_04, taygainfo

37-летний Александр Попов, подозреваемый в убийстве своей жены, "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, ещё полгода вёл соцсети девушки после её смерти, чтобы скрыть произошедшее. Родные и друзья погибшей не удивились, получив от неё сообщение о том, что она улетает в ОАЭ в командировку, ведь Ксения была моделью и начинающим стилистом. Однако они даже не подозревали, что его им отправил любимый муж.

"У родителей Ксюши глубокий траур. После одного общения с дочкой в Instagram у мамы Ксении зародились подозрения. Она поделилась ими со мной. Я попытался дозвониться — безуспешно, вот так и вычислили, что их дурили полгода", рассказал двоюродный брат девушки РИА ФАН.

По словам друзей, модель познакомилась с Поповым, когда он работал заместителем главы небольшого города. Девушке были не важны внешность и деньги мужчины. Она ценила его заботу и ум. Знакомая рассказала, что Ксении были не нужны суперромантические поступки, ей было важно чувствовать себя спокойно рядом с любимым. Семья модели до сих пор не может смириться с произошедшим, мать девушки даже потеряла дар речи от горя.

Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж

Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж

Напомним, ранее Лайф писал, что в лесополосе в Новой Москве было найдено тело Ксении Сапожковой. В убийстве подозревают её избранника — Александра Попова. По предварительным данным, он сам рассказал, где искать останки супруги. По словам жителей закрытого московского посёлка, в котором проживала убитая модель, её муж выносил из дома подозрительные мешки. Однако они не придавали этому значения, так как в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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