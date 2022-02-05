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Три человека пострадали в ходе дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге

Один из участников ссоры был доставлен в больницу с травмами головы и спины, у двух других ожоги глаз.

5 февраля, 11:02
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

В Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета во время конфликта водителей на дороге. В результате один из участников потасовки получил ранения головы и спины. Полиция начала проверку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, инцидент произошёл накануне днём на одном из перекрёстков в Колпине. 27-летний водитель "форда" ввязался в ссору с 60-летним мужчиной, который был за рулём "газели". Когда конфликт достиг апогея, из "газели" вышел 61-летний пассажир. Решив помочь своему товарищу, он выстрелил из травматического пистолета во владельца "форда". Тот схватил перцовый баллончик и брызнул в оппонентов.

Сейчас водитель легковушки с ранениями спины и головы находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. Двое других участников конфликта получили ожоги глаз, госпитализация им не потребовалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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