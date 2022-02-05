Три человека пострадали в ходе дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге

В Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета во время конфликта водителей на дороге. В результате один из участников потасовки получил ранения головы и спины. Полиция начала проверку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, инцидент произошёл накануне днём на одном из перекрёстков в Колпине. 27-летний водитель "форда" ввязался в ссору с 60-летним мужчиной, который был за рулём "газели". Когда конфликт достиг апогея, из "газели" вышел 61-летний пассажир. Решив помочь своему товарищу, он выстрелил из травматического пистолета во владельца "форда". Тот схватил перцовый баллончик и брызнул в оппонентов.

Сейчас водитель легковушки с ранениями спины и головы находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. Двое других участников конфликта получили ожоги глаз, госпитализация им не потребовалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.