Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине своё оружие
Предупреждение было обосновано тем, что Незалежная может попытаться заполучить противотанковый ракетный комплекс "Спайк", считает автор публикации.
Pакетный комплекс "Спайк". Фото © Wikipedia
Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять оружие Украине, проданное Тель-Авивом. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на свои источники.
По мнению автора публикации Ариэля Егози, предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить противотанковый ракетный комплекс "Спайк". Как отмечается, он есть в различных вариантах у всех прибалтийских республик. При этом наиболее разнообразным арсеналом обладает Латвия, имеющая противотанковые системы LR,LR2, ER и SR. По данным источников портала, Тель-Авив огласил требование ещё в декабре.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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