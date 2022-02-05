Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине своё оружие

Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять оружие Украине, проданное Тель-Авивом. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на свои источники.

По мнению автора публикации Ариэля Егози, предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить противотанковый ракетный комплекс "Спайк". Как отмечается, он есть в различных вариантах у всех прибалтийских республик. При этом наиболее разнообразным арсеналом обладает Латвия, имеющая противотанковые системы LR,LR2, ER и SR. По данным источников портала, Тель-Авив огласил требование ещё в декабре.