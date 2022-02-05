DPA узнало, что Украина отправила в Германию список пожеланий военной помощи

Украина направила в Германию список, где перечислила свои потребности в вооружении. Об этом сообщает DPA.

"Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин", — говорится в сообщении.

В последнее время Киев требует от ФРГ поставок военных кораблей и современных систем ПВО. Берлин же отказывается, несмотря на претензии Украины. С соответствующими заявлениями выступали и немецкий канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Германии Анналена Бербок. А министр обороны Кристина Ламбрехт в конце января сообщила, что Германия передаст Украине пять тысяч касок.