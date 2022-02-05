DPA узнало, что Украина отправила в Германию список пожеланий военной помощи
Что находится в этом перечне, не уточняется, однако ранее Киев требовал от Берлина военные корабли и системы ПВО. Но ФРГ решила направить в Незалежную пять тысяч касок.
Военные учения войск территориальной обороны Украины под Киевом © ТАСС / EPA
Украина направила в Германию список, где перечислила свои потребности в вооружении. Об этом сообщает DPA.
"Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину. Он также разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения. Градоначальник украинской столицы призвал Берлин сделать выбор между Незалежной и "Северным потоком – 2".
В последнее время Киев требует от ФРГ поставок военных кораблей и современных систем ПВО. Берлин же отказывается, несмотря на претензии Украины. С соответствующими заявлениями выступали и немецкий канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Германии Анналена Бербок. А министр обороны Кристина Ламбрехт в конце января сообщила, что Германия передаст Украине пять тысяч касок.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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