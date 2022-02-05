Министр обороны Украины Резников не поверил во вторжение России со стороны Белоруссии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в возможность вторжения России со стороны Белоруссии, о чём ранее заявляли в Госдепе США.

"Я уверенно вам говорю: по состоянию на сегодняшний день концентрация российских войск для учений в Белоруссии такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", — сказал украинский министр на брифинге в Припяти.

Резников добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнёрами и данные о российских войсках в Белоруссии абсолютно достоверны.

Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.