Министр обороны Украины Резников не поверил во вторжение России со стороны Белоруссии
Ранее в Госдепе США заявили, что РФ якобы может напасть на Украину через белорусскую территорию. Однако в Киеве не спешат верить американским партнёрам.
Министр обороны Украины Алексей Резников © ТАСС / Константин Сазончик
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в возможность вторжения России со стороны Белоруссии, о чём ранее заявляли в Госдепе США.
"Я уверенно вам говорю: по состоянию на сегодняшний день концентрация российских войск для учений в Белоруссии такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", — сказал украинский министр на брифинге в Припяти.
Резников добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнёрами и данные о российских войсках в Белоруссии абсолютно достоверны.
Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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