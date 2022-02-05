НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Министр обороны Украины Резников не поверил во вторжение России со стороны Белоруссии

Ранее в Госдепе США заявили, что РФ якобы может напасть на Украину через белорусскую территорию. Однако в Киеве не спешат верить американским партнёрам.

5 февраля, 04:22

Министр обороны Украины Алексей Резников © ТАСС / Константин Сазончик

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в возможность вторжения России со стороны Белоруссии, о чём ранее заявляли в Госдепе США.

"Я уверенно вам говорю: по состоянию на сегодняшний день концентрация российских войск для учений в Белоруссии такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", — сказал украинский министр на брифинге в Припяти.

Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину, а затем удалило заголовок

Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину, а затем удалило заголовок

Резников добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнёрами и данные о российских войсках в Белоруссии абсолютно достоверны.

Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Минск сообщил о захвате украинского дрона-шпиона над военным полигоном Брестский

Минск сообщил о захвате украинского дрона-шпиона над военным полигоном Брестский

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1