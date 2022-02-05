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На Сахалине рабочий угольного разреза погиб при сходе лавины

Инцидент произошёл, когда четверо рабочих занимались демонтажем трубы. Двух из них накрыла снежная масса, одного удалось спасти.

5 февраля, 04:38

Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE

Кадры с места схода лавины на Сахалине. Видео © LIFE

На Сахалине в результате схода лавины погиб один человек. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
    Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
  • Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
    Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
  • Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
    Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
  • Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE
    Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE

Фото с места схода лавины на Сахалине © LIFE

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Инцидент произошёл в Углегорском городском округе на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" около 12:30 по местному времени (03:30 мск). По данным источника Лайфа, четверо рабочих занимались демонтажем трубы на реке Полтавской, когда произошёл сход лавины. Двое рабочих оказались под снежной массой. Одного из них откопали почти сразу. Второго обнаружили только через полтора часа, он погиб.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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