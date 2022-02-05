На Сахалине рабочий угольного разреза погиб при сходе лавины

На Сахалине в результате схода лавины погиб один человек. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл в Углегорском городском округе на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" около 12:30 по местному времени (03:30 мск). По данным источника Лайфа, четверо рабочих занимались демонтажем трубы на реке Полтавской, когда произошёл сход лавины. Двое рабочих оказались под снежной массой. Одного из них откопали почти сразу. Второго обнаружили только через полтора часа, он погиб.