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Новый герой "Холостяка" Александр Гранков описал свой идеальный тип девушки

Сердцеедки решили сами взять быка за рога и познакомиться с бизнесменом поближе через его инстаграм, узнав о его предпочтениях в женской красоте.

5 февраля, 11:20

Александр Гранков. Фото © Instagram / sanek

Герой нового сезона шоу "Холостяк" ответил на вопрос о том, какие девушки ему нравятся. Видео © Instagram / holostyak.tnt.official

После того как стало известно имя нового героя шоу "Холостяк", многих девушек сразу начал мучить вопрос о предпочтениях Александра Гранкова — какой типаж ему больше нравится и у каких молодых красоток есть шанс завоевать его сердце.

Девицы на выданье решили взять быка за рога и познакомиться с бизнесменом поближе через его инстаграм, который Александр активно ведёт. Он открыл ящик Пандоры, запустив у себя в сториз цепочку с вопросами. Подписчицам было любопытно, почему холостяк решился на участие в шоу и прочее, однако главный интерес закрутился вокруг предпочтений мужчины. Красавицы захотели узнать, какой типаж девушек он предпочитает, на что тот ответил с юмором.

"Вообще, если я кому-то нравлюсь, это уже большой плюс. Наверное, нравятся немножко плохие девчонки. И ещё очень важно, чтоб нос был красивый. Очень важно", — подчеркнул Александр.

Самые знаменитые холостяки, которые до сих пор не женились, несмотря на возраст

Самые знаменитые холостяки, которые до сих пор не женились, несмотря на возраст

Ранее Лайф писал, что ТНТ наконец-то объявил нового героя шоу "Холостяк". Интернет забурлил, когда молодого человека показали со спины. Пользователи соцсетей умудрились выяснить его имя, а после продюсеры официально познакомили фанатов проекта с их будущим крашем, которым стал Александр Гранков.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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