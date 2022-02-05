Новый герой "Холостяка" Александр Гранков описал свой идеальный тип девушки
Сердцеедки решили сами взять быка за рога и познакомиться с бизнесменом поближе через его инстаграм, узнав о его предпочтениях в женской красоте.
Александр Гранков. Фото © Instagram / sanek
Герой нового сезона шоу "Холостяк" ответил на вопрос о том, какие девушки ему нравятся. Видео © Instagram / holostyak.tnt.official
После того как стало известно имя нового героя шоу "Холостяк", многих девушек сразу начал мучить вопрос о предпочтениях Александра Гранкова — какой типаж ему больше нравится и у каких молодых красоток есть шанс завоевать его сердце.
Девицы на выданье решили взять быка за рога и познакомиться с бизнесменом поближе через его инстаграм, который Александр активно ведёт. Он открыл ящик Пандоры, запустив у себя в сториз цепочку с вопросами. Подписчицам было любопытно, почему холостяк решился на участие в шоу и прочее, однако главный интерес закрутился вокруг предпочтений мужчины. Красавицы захотели узнать, какой типаж девушек он предпочитает, на что тот ответил с юмором.
"Вообще, если я кому-то нравлюсь, это уже большой плюс. Наверное, нравятся немножко плохие девчонки. И ещё очень важно, чтоб нос был красивый. Очень важно", — подчеркнул Александр.
Ранее Лайф писал, что ТНТ наконец-то объявил нового героя шоу "Холостяк". Интернет забурлил, когда молодого человека показали со спины. Пользователи соцсетей умудрились выяснить его имя, а после продюсеры официально познакомили фанатов проекта с их будущим крашем, которым стал Александр Гранков.
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