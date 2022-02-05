Новый герой "Холостяка" Александр Гранков описал свой идеальный тип девушки

Герой нового сезона шоу "Холостяк" ответил на вопрос о том, какие девушки ему нравятся. Видео © Instagram / holostyak.tnt.official

После того как стало известно имя нового героя шоу "Холостяк", многих девушек сразу начал мучить вопрос о предпочтениях Александра Гранкова — какой типаж ему больше нравится и у каких молодых красоток есть шанс завоевать его сердце.

Девицы на выданье решили взять быка за рога и познакомиться с бизнесменом поближе через его инстаграм, который Александр активно ведёт. Он открыл ящик Пандоры, запустив у себя в сториз цепочку с вопросами. Подписчицам было любопытно, почему холостяк решился на участие в шоу и прочее, однако главный интерес закрутился вокруг предпочтений мужчины. Красавицы захотели узнать, какой типаж девушек он предпочитает, на что тот ответил с юмором.

"Вообще, если я кому-то нравлюсь, это уже большой плюс. Наверное, нравятся немножко плохие девчонки. И ещё очень важно, чтоб нос был красивый. Очень важно", — подчеркнул Александр.