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Вход закрыт: Что делать, если ваш QR-код недействителен

Последнее время многие граждане, прошедшие вакцинацию, столкнулись с тем, что их сертификаты при сканировании стали недействительными.

5 февраля, 21:40
<p>Проверка QR-кода. Фото © ТАСС / Киселёв Максим</p>

Проверка QR-кода. Фото © ТАСС / Киселёв Максим

Сбой в системе или неправильная идентификация? Этими вопросами с начала февраля начали задаваться всё больше россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Дело в том, что при проверке QR-кода, который необходим для прохода в торговые центры, на спортивные и другие массовые мероприятия, на устройстве появляется надпись "QR-код недействителен".

Фото © gosuslugi,ru

Фото © gosuslugi,ru

О подобных ситуациях сигналят люди в разных регионах страны. Они происходили в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован сбой на портале госуслуг. Например, в Шереметьево пассажирку с QR-кодом не хотели пускать на рейс в Египет. Как рассказала девушка, за три недели до поездки она прошла ревакцинацию от ковида. Её отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения отрицательных результатов пассажирку всё же пустили на борт.

Почему QR-код недействителен?

Эксперты связывают повторение этой ситуации с очередным обновлением в системе Госуслуг. С 1 февраля туда должны были попасть те, кто имеет антитела к коронавирусу. Видимо, при обновлении сервиса произошёл очередной сбой и пострадали те, кто и ранее имел QR-код.

Сегодня утром выяснила, что мой сертификат уже недействителен. Хотя ещё вчера ходила с ним в ТЦ и всё работало. Забавно, что государство решило взяться за тех, кто о своём здоровье и здоровье других людей думает, а не за рьяных антипрививочников, которые побежали ставить прививку, только когда им пригрозили, что их в кафешки пускать не будут. Самое неприятное в этой ситуации — то, что в медучреждениях закончился "Спутник лайт", который предназначен для пожилых и ревакцинирующихся, потому что его ставили всем подряд

Юлия

Жительница Нижнего Тагила

С другой стороны, недействительность QR-кодов может быть связана с иной причиной. После ревакцинации и занесения данных в базу предыдущий код автоматически аннулируется. Если вы предъявляете прошлый сертификат как сохранённый на устройстве или распечатанный, то при проверке система покажет вам, что он недействителен.

Как обновить QR-код?

Обновлённые сертификаты, как говорится на портале госуслуг, сгенерируются автоматически. Если срок действия QR-кода уже истёк, то новый можно получить любым удобным способом. Он будет работать ещё полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата. Это актуально для тех, кто выздоровел или привился в период с 20 декабря 2020 года по 20 июня 2021-го.

Получить новый QR-код можно через систему госуслуг, сохранить его на устройстве или распечатать. Для москвичей сделать это можно через портал mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо".

"Ростелеком": Слитая в Интернет база QR-кодов оказалась недействительной

"Ростелеком": Слитая в Интернет база QR-кодов оказалась недействительной

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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