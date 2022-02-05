Доктор Мясников назвал "мужской" симптом рака
По его словам, важно периодически сдавать анализ крови, чтобы предупредить болезни, которые долгое время себя не проявляют.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Мужчинам следует внимательно относиться к показателям гемоглобина в крови. Если у женщин он снижается каждый месяц из-за естественной кровопотери, то у противоположного пола это может говорить об онкологическом заболевании, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Данный симптом может свидетельствовать о поражении желудочно-кишечного тракта", — цитирует доктора Пятый канал.
По его словам, внешне незаметная кровопотеря может происходить именно в этой части организма. Чтобы вовремя вычислить язву, полип или рак, мужчинам нужно обратиться к врачу и пройти гастроскопию и колоноскопию, если анализы крови на гемоглобин окажутся ниже нормы.
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