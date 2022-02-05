В Башкирии опрокинулся автобус с 20 туристами

В Башкирии на автодороге Белорецк – Отнурок вблизи деревни Отнурок частный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 20 туристами съехал в кювет, затем транспортное средство завалилось на бок, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В автобусе находилось 20 человек, туристическая группа из Челябинска следовала по маршруту Челябинск – Отнурок – Челябинск. Пассажиры двумя автобусами доставляются в Белорецк на автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. В МЧС добавили, что в результате ДТП погибших и травмированных нет, медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.