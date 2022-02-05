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В Башкирии опрокинулся автобус с 20 туристами

По данным МВД, на автодороге Белорецк – Отнурок произошла авария с частной маршруткой Mercedes-Benz Sprinter.

5 февраля, 16:02
<p>© ГУ МЧС России по Республике Башкирия</p>

© ГУ МЧС России по Республике Башкирия

В Башкирии на автодороге Белорецк – Отнурок вблизи деревни Отнурок частный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 20 туристами съехал в кювет, затем транспортное средство завалилось на бок, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В автобусе находилось 20 человек, туристическая группа из Челябинска следовала по маршруту Челябинск – Отнурок – Челябинск. Пассажиры двумя автобусами доставляются в Белорецк на автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. В МЧС добавили, что в результате ДТП погибших и травмированных нет, медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

В массовом ДТП с 15 авто на трассе в Башкирии погиб человек

В массовом ДТП с 15 авто на трассе в Башкирии погиб человек

А ранее семь человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ханты-Мансийске. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на опору освещения. По факту аварии местная прокуратура начала проверку.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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