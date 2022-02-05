Роспотребнадзор: На удалёнку будут уходить классы при отсутствии 20% детей

Для того чтобы школьные классы или группы в детских садах РФ перешли на дистанционный режим, необходимо отсутствие по причине болезни 20% и более детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе", — отметили в ведомстве.

Изменения правил связаны с особенностями течения ковида при заражении "омикроном", которое схоже с ОРВИ, уточнили в пресс-службе.