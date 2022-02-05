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Роспотребнадзор: На удалёнку будут уходить классы при отсутствии 20% детей

Изменения связаны с особенностями течения ковида при заражении "омикроном", которое схоже с ОРВИ.

5 февраля, 15:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для того чтобы школьные классы или группы в детских садах РФ перешли на дистанционный режим, необходимо отсутствие по причине болезни 20% и более детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе", — отметили в ведомстве.

Изменения правил связаны с особенностями течения ковида при заражении "омикроном", которое схоже с ОРВИ, уточнили в пресс-службе.

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Ранее в московских школах и детских садах решили отменить карантин по коронавирусу в связи с постановлением Роспотребнадзора, согласно которому контактировавшие с заражёнными больше не обязаны уходить на семидневную изоляцию. Очные занятия возобновятся 7 или 8 февраля в зависимости от решения руководства учебных заведений.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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