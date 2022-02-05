Зеленский обратился к заразившемуся "омикроном" Эрдогану
Он отметил, что с сожалением узнал о таких новостях вместе со своей супругой, а также выразил надежду, что болезнь пройдёт легко и быстро.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал главе Турции Тайипу Эрдогану, заразившемуся коронавирусом после визита в Киев, легко перенести болезнь и скорее поправиться. Свои пожелания лидер Незалежной выразил в своём аккаунте в "Твиттере".
"Мы с Еленой (женой Еленой Зеленской. — Прим. Лайфа) с сожалением узнали о положительном тесте на CoViD-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и лёгкого выздоровления!" — написал Зеленский.
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Ранее Лайф писал, что Эрдоган с супругой заразились "омикроном". После появления первых симптомов турецкий лидер решил сдать тест, который оказался положительным. Стоит отметить, что до этого они вместе посещали Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
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