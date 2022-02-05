В ООН отреагировали на фейк Bloomberg о "начале войны" между Россией и Украиной
Там напомнили, что любые неаккуратные действия могут привести к усугублению геополитической обстановки.
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В условиях сложившейся геополитической обстановки всем сторонам, которые как-либо причастны к украинскому вопросу, следует избегать действий, которые могут спровоцировать эскалацию и без того напряжённой ситуации. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ночную публикацию агентством Bloomberg фейка о "начале войны" между Россией и Украиной.
"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину. Позже в редакции признали ошибку, удалили публикацию и добавили, что уже расследуют инцидент. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот случай ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В этот же день немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
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