В ООН отреагировали на фейк Bloomberg о "начале войны" между Россией и Украиной

В условиях сложившейся геополитической обстановки всем сторонам, которые как-либо причастны к украинскому вопросу, следует избегать действий, которые могут спровоцировать эскалацию и без того напряжённой ситуации. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ночную публикацию агентством Bloomberg фейка о "начале войны" между Россией и Украиной.