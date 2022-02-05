Порошенко рассказал о неожиданном "ангеле-хранителе" Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании и особенно поддержку Киева со стороны Евросоюза.

"Прежде всего я очень высоко оцениваю роль США. Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас — это поддержка Европейского союза", — заявил Порошенко в беседе с немецким телеканалом N-tv.

Кроме того, бывший президент подчеркнул, что Германия играет ключевую роль в перспективах членства в ЕС для Украины и Грузии. ФРГ и экс-канцлер Ангела Меркель были для Украины "чем-то вроде ангела-хранителя", уверен Порошенко. Он также отметил, что при поддержке Меркель было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в 2014 году.

Комментируя нежелание Берлина поставлять вооружения, Порошенко заявил, что Украина никогда не говорила о "наступательном летальном оружии", а речь идёт сугубо об обороне страны. По его словам, конфликт в стране находится в горячей фазе. Он также подчеркнул важность дипломатических каналов, в том числе "нормандского формата".