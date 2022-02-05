Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Президент Украины провёл телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили текущую ситуацию вокруг страны и способы деэскалации конфликта. Об этом украинский лидер сообщил в своём твиттере.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется. На фоне этого президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Они признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной.