Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем
Лидер Незалежной отметил, что продолжает работать с ЕС по всем направлениям, а также выразил благодарность за неизменную поддержку.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины провёл телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили текущую ситуацию вокруг страны и способы деэскалации конфликта. Об этом украинский лидер сообщил в своём твиттере.
"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины", — написал Зеленский.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется. На фоне этого президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Они признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной.
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