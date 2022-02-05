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Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Лидер Незалежной отметил, что продолжает работать с ЕС по всем направлениям, а также выразил благодарность за неизменную поддержку.

5 февраля, 14:20
<p>Владимир Зеленский. Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>©<a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/meetings" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/zustrich-prezidenta-z-kerivnikami-diplomatichnih-predstavnic-4377" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины провёл телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили текущую ситуацию вокруг страны и способы деэскалации конфликта. Об этом украинский лидер сообщил в своём твиттере.

"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины", написал Зеленский.

Зеленский и Джонсон обсудили в Киеве шаги "по сдерживанию России"

Зеленский и Джонсон обсудили в Киеве шаги "по сдерживанию России"

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется. На фоне этого президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Они признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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